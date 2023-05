La salvació assegurada del Baxi Manresa, amb partit de festa de comiat al Nou Congost i celebració després a l’Agulla eclipsa la resta d’activitat esportiva del Bages perquè, objectivament, la seva projecció no té comparació possible. Però aquest cap de setmana passen més coses importants en els esports de Manresa. El Covisa FS aspira a remuntar una eliminatòria contra el Cerdanyola per continuar lluitant per l’ascens a la segona categoria absoluta del futbol sala estatal, i el CE Manresa s’enfronta al Navalcarnero en la penúltima ronda d’ascens a l’equivalent a la tercera categoria estatal. Ho fa acabat d’ascendir, en un any en què l’objectiu prioritari era mantenir-se; en comptes d’això, ha acabat trencant tots els pronòstics i fulminant barreres en el que durant dècades ha estat el punt feble del futbol manresà, la capacitat d’atreure públic. Enguany, ha assegut 2.100 persones al Nou Estadi en un partit de Copa contra el Pontevedra, 1.600 en l’enfrontament contra el Terol, i aquest cap de setmana aspira a batre un altre rècord. El CE Manresa reivindica amb una força irresistible que el futbol també ha de tenir un lloc important a Manresa, i serà just i necessari que el tingui.