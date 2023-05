La pluja, de la qual estem tan necessitats, està sent, tanmateix, un malson per a l’ExpoBages. La fira multisectorial manresana, que enguany celebra la seva edició de l’autèntica represa després dels dos anys forçats d’aturada per la pandèmia i de l’edició de l’any passat, preparada a corre-cuita (i malgrat tot, reeixida), es preparava per viure una festa del comerç, l’artesania i la gran empresa local i, sobretot, una posada de llarg de les possibilitats de futur del TecnoBages, l’espai tecnològic de Sant Domènec. La pluja que ha caigut a Manresa tant divendres com dissabte a la tarda està deixant a mitges la fira, que no haurà pogut fer tant negoci com esperava i que no haurà pogut fer brillar amb tot el seu potencial la mostra sobre noves tecnologies amb què l’organització vol atraure un públic familiar al TecnoBages. Amb tot, l’ambient que s’hi està vivint en les estones en què l’aigua ho permet posa de manifest que la fira té present i té futur. En aquest sentit, el TecnoBages s’està demostrant un encert perquè permet divulgar i experimentar, una funció molt més enllà de l’estrictament econòmica.