Hi ha qui expressa el seu astorament per l’explosió de grans projectes i promeses durant la precampanya i la campanya electoral. Fa molt temps que a Manresa es posa en evidència la manca de debat ciutadà i que el debat polític es comprimeix durant tot el mandat en un ple municipal al mes en el qual s’amunteguen els temes fins a esdevenir un garbuix que no se l’empassa ningú. Dintre del saló de sessions buit i amb 16 seguidors per Internet (bàsicament familiars) s’anava gestant la fusió nuclear que ara ha esclatat.

És un indici de manca de sintonia, perquè el que s’ha posat sobre la taula no són consensos sobre necessitats prioritzades amb un ampli aval ciutadà. Sinó un autèntic castell de focs ple de palmeres d’oasis que són miratges en el desert que s’ha anat gestant en la societat de TikTok. Com a ciutadà em conformaria que els polítics prometessin que cada any explicaran què s’ha fet i que no del pressupost quan toqui fer el tancament de caixa; que avaluaran el grau de compliment de cada pla abans de passar a aprovar-ne un de nou; que no s’aniran felicitant a tort i a dret per feines fetes en el quàdruple de temps que altres; que si un treballador sorprèn un cap en un delicte flagrant el felicitaran com si hagués fet la feina el quàdruple de ràpid i bé en comptes de fer-lo passar per un martiri; que posant paraules clau a la web municipal es trobaran les coses; que tindran un equip de comunicació al servei de la premsa i no al servei del govern de torn pagant els ciutadans; que plantar o no plantar cara davant administracions superiors no dependrà del color polític, i que tindran clar que anomenant centre històric al barri vell es queda igual.

L’allau de propostes i promeses en campanya està molt bé però encara estaria molt millor si al darrere hi hagués un treball indubtablement sòlid. Això aportaria credibilitat com també ho faria que un cop al govern no obstaculitzessin el seguiment de les promeses realitzades.

Ho dic perquè si no és possible fer un seguiment com cal de les grans magnituds econòmiques i de gestió de l’Ajuntament, dels terminis d’execucions de les obres, dels sobrecostos que es van produint o les desviacions que es generen; si es doten d’un robust aparell comunicatiu per fer passar bou per bèstia grossa a tota màquina i eleven un mur al voltant de l’Ajuntament dintre del qual hi ha els bons mentre a fora hi ha els dolents fent voltes i crits es podran generar totes les grans idees que es vulgui, però ja naixeran amb moltes mancances.