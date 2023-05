L’impacte que va tenir en l’economia espanyola i catalana el boom de la construcció i la posterior crisi del 2008 no ha estat suficientment valorat. La gran bombolla immobiliària va atreure immigració que es va quedar sense feina molt poc després i sense perspectives de tornar a tenir-ne, va alterar la formació de milers de joves que van abandonar els estudis atrets per la bombolla dels sous i va modificar paisatges; la posterior fallida coincidint amb la crisi financera internacional va generar una bossa de desocupació a la construcció difícil d’eixugar, va arruïnar negocis i famílies, va tancar bancs i va castigar durament l’estat del benestar, alhora que va canviar per sempre la política del país. Arreu han quedat, com a monuments sinistres a aquell despropòsit general, estructures d’edificis a mig fer que proclamen el fracàs d’aquella febre. A Manresa n’hi ha dues de particularment visibles, a l’entrada per l’oest, que ho proclamen encara. Saber que una empresa local, el Grup Cardoner, se les queda per acabar-les té un component de reparació després de tants anys, i ens recorda que tot ha costat molt, però també que cap mal no dura per sempre.