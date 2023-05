Després d’una llarga campanya preelectoral i uns primers dies de campanya, des de l’ANC-Manresa constatem que la bandera de la independència no ha estat sempre tan present com voldríem.

Conscients que això podia passar, aquestes últimes setmanes hem convocat i hem parlat amb els tres partits polítics independentistes, amb representació a l’Ajuntament de la ciutat, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Manresa i Fem Manresa. Hem volgut saber de primera mà quina és la seva postura sobre la qüestió i poder explicar-ho públicament, per tal que tothom pugui valorar-ho a l’hora d’acabar de decidir el seu vot.

Per Junts per Manresa i Fem Manresa ens van venir a veure el/la respectiu/va candidat/a a l’alcaldia i membres destacats de les corresponents llistes. Per ERC va venir el president de l’executiva local i una membre de la llista.

En un primer bloc es plantejaren diverses qüestions relacionades amb acords aprovats en plens municipals que, o bé no s’han executat mai, o bé s’han anat abandonant. Són aquestes: a) sobirania fiscal, és a dir, liquidació dels impostos de l’Ajuntament i les empreses municipals a la Hisenda Catalana, b) rètols a les entrades de la ciutat amb el lema «Municipi per la Independència», c) banderes estelades a les rotondes d’entrada a la ciutat, i d) fer més reivindicatiu l’acte oficial de l’11 de setembre que es fa cada any a la plaça del mateix nom.

Junts i Fem s’han compromès per escrit a executar cadascuna d’aquestes propostes. ERC també hi ha estat d’acord, excepte en el tema de l’acte del dia 11 de setembre, que segons diuen, cal que sigui un acte per al qual «cal trobar complicitats i confiances perquè el protagonisme sigui de les entitats socials, culturals, esportives, sindicats, partits, etc.».

En un segons bloc es plantejaren, entre d’altres, les següents qüestions: 1) compromís ferm amb els principis democràtics bàsics, 2) compromís de no fer acords de govern amb candidatures significades en la defensa de l’aplicació de l’article 155, 3) defensar la llengua catalana en tots els àmbits, 4) donar suport a l’Assemblea Nacional Catalana i al Consell de la República, 4) rebutjar qualsevol acte de la monarquia espanyola en l’àmbit municipal, i 5) reconèixer la validesa del referèndum de l’1-O i la declaració d’independència del 27-O. Junts i ERC han estat d’acord en tots aquests punts excepte en el que fa referència als compromisos de govern amb partits del 155 i Fem també els va acceptar tots, però va mostrar alguna reserva pel que fa al reconeixement de la declaració d’independència.

La gent de l’ANC-Manresa, estem convençuts que la ciutadania i el municipalisme són els grans actius del moviment independentista, i que la independència és l’únic camí que ens ha de permetre transformar el nostre país i fer-lo més lliure, solidari, igualitari i sostenible.