Divendres comença una nova era per a la zona blava de Manresa, després de dècades en mans d’una empresa concessionària i 18 anys després que el govern tripartit de Jordi Valls trobés en la zona blava la manera de pagar la nova plaça de la Reforma, una operació urbanística eterna i problemàtica, que va generar una gran antipatia ciutadana i el resultat urbanístic de la qual no ha estat mai ben valorat. Durant anys, la zona blava que era un font d’ingressos per a tots els ajuntaments coneguts era una factura anual per al de Manresa, que havia de cobrir amb els seus fons un ingrés garantit a la concessionària. Durant anys, va ser la zona blava més cara de l’Estat, i encara és de les més cares. Tot això s’ha acabat. Torna a ser municipal. Divendres es reprogramen els parquímetres, es redueix el preu a 1,5 euros l’hora i es torna a començar. Tanmateix, la pregunta és si amb això n’hi ha prou, o si l’Ajuntament ha d’aprofitar que té a les seves mans tot aquest capital de places per fer política d’aparcament. Tarifes diverses segons hores i llocs, revisió del nombre de places, incentius horaris, convenis amb el comerç... hi ha molt a fer, més enllà de cobrar.