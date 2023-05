Vol fer un cafè amb l’alcalde de Manresa? Segur que molts manresans s’apuntaran a la invitació de la web electoral de Marc Aloy, actual titular de la plaça i aspirant a la reelecció diumenge que ve. Molts ciutadans tenen ganes de formular respectuoses queixes i propostes constructives al president executiu de la gran empresa municipal. Doncs és ben fàcil: només cal demanar-ho al seu partit. O això és el que es dedueix de la web marcaloy.cat, on el clic a la pregunta «vols fer un cafè amb l’alcalde?» envia a l’apartat «contacte», i allà apareix l’adreça manresa@esquerra.cat. Ves a saber què és més ràpid, si demanar la cita del cafè a través del partit, a través del gabinet d’alcaldia de l’Ajuntament, o a través d’algun amic comú (o conegut, o parent).

La web permet descarregar el programa electoral d’ERC a Manresa. El partit destaca que conté a la vora de quatre-centes accions a desenvolupar durant els propers quatre anys. Ni quatre, ni quaranta: quatre-centes. Cent cada any. Dues cada setmana. És una xifra notable, però força menor a les «mil idees per Manresa» d’aquells tripartits dels que ERC formava part. Potser si pacten amb altres forces per governar sumaran les accions dels programes respectius i incrementaran el nombre.

Cal advertir però que el document de les quatre-centes accions conté cinquanta-sis vegades el verb «promoure», trenta-sis vegades «treballar», disset vegades «fomentar» i fins quaranta vegades l’expressió «hem de». Des del Govern local es promouran coses, es fomentaran coses i es treballarà perquè passin coses, i això està bé. I la consciència que «hem de» fer coses també està molt bé, tot i que «haver de» no és el sí mateix una acció sinó la demostració d’una voluntat.

Si després de llegir les vuitanta-set pàgines del programa electoral encara té dubtes, no deixi d’establir contacte amb Marc Aloy per fer un cafè a la plaça Major, on hi tenen la seu tant l’alcaldia com el partit. Segur que acceptarà encantat.