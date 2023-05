La residència d’avis pública promesa per la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa al barri del Xup de Manresa ha quedat en l’aire després que les dues institucions s’ho hagin repensat i hagin fet marxa enrere. El projecte frustrat ha tingut certa presència en la política manresana i en la campanya electoral, però la realitat del sector fa pensar que caldria una reflexió molt més general. Avui publiquem que un gran projecte de residència privada al sector Concòrdia ha fet fallida i està en mans de l’estat francès; a la Culla, hi ha un altre projecte privat de l’empresa navarresa Idea que no sembla que avanci gaire. Altra cosa és el projecte de Sant Andreu Salut, un grup de professionalitat demostrada, de construir habitatges per a gent gran a l’entorn de l’Anònima. El de les residències privades ha demostrat ser un negoci complicat que, per bé que els usuaris paguen quotes molt elevades, no totes les empreses saben fer rutllar. El conjunt de l’oferta hauria de ser racionalitzada i vetllada per l’administració, i els diferents partits haurien de tenir una idea de com fer-ho i una proposta per fer als electors. La campanya no reflecteix en absolut que sigui així.