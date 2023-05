La Patum tindrà enguany el pressupost més elevat de la seva història, després que la Generalitat hagi elevat a 125.000 euros la seva aportació a l’organització de la festa. Amb 455.000 euros, els mitjans disponibles se situen a l’alçada de la celebració, que havia crescut en tots els sentits sense que els recursos econòmics, humans i organitzatius haguessin deixat de ser els mateixos que quan era un esdeveniment més petit. També s’ha posat a l’alçada el dispositiu policial, que va créixer l’any passat i es repeteix enguany. La Patum té l’encant dels treballs artesans i ni ha perdut ni ha de perdre la qualitat de les coses que s’organitzen sota la guia de la tradició. Ha de continuar així. Però la societat no és la mateixa de fa trenta anys, els ciutadans no exigim el mateix als grans esdeveniments, i les normatives estan a anys llum de les que hi havia no fa gaire. Tot això obliga a posar al dia la qualitat organitzativa, la planificació i la seguretat. I tot això no pot quedar només en mans de l’Ajuntament. Si Catalunya vol poder presumir d’una festa tan potent i única com la Patum, ha de voler ajudar-la i finançar-la com el bé d’importància internacional que és.