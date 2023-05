L’endemà de les eleccions, tot el que s’ha dit durant la campanya és el fum d’un foc d’encenalls. Dilluns al matí els jugadors es troben amb les seves cartes de debò a les mans i comença una altra partida. És l’hora de formar govern, i a la majoria de pobles i ciutats per tenir governs estables calen pactes. La llei, que va voler evitar que l’Estat s’omplís d’ajuntaments ingovernables, premia molt els guanyadors; a diferència del que passa en un Parlament, per apartar el guanyador no n’hi ha prou amb tenir més regidors, cal una majoria absoluta. I això limita molt les alternatives. Per això un alcalde amb només 7 regidors com el de Manresa pot estar segur que no l’apartaran del càrrec, igual que la de Solsona amb cinc, per exemple, i fins i tot la CUP pot aspirar a repetir a Berga perquè per evitar que governi per tercera vegada cal reunir tres partits que potser no seran capaços de posar-se d’acord. Cal molta enginyeria, i combinar-la amb els aspectes humans més prosaics: els candidats que necessiten el càrrec per tenir un sou opinen tant com els que tenen una gran mirada política. El pacte, però, és democràcia. La partida que es juga ara és igualment legítima.