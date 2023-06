50 concerts de Música i Romànic

Amb la darrera actuació del grup Hirundo Maris al monestir de Santa Maria de l’Estany, els concerts de Música i Romànic han arribat al número 50, des dels seus inicis l’any 2010, sota l’empara dels Amics de l’Art Romànic del Bages (AARB), dins del tretzè cicle de Música interpretada en temples romànics. Sota l’organització d’Albert Galbany, que remarca la celebració de la fita en un lloc d’una acústica excepcional. El duo Hirundo Maris està format per la catalana Arianna Savall, experta en l’arpa, i el noruec Petter Udland, (violí), que van interpretar un seguit de ballades i llegendes, algunes de les quals van haver d’escurçar, perquè tenien una excessiva llargària original. Especialistes en cants místics d’Hildegard von Bingen, el duet transforma en música els misteris i miracles explicats per trobadors, amb la presència de ritus màgics a càrrec de bruixots i fades i tota classe d’encanteris, a més del cant de la sibil·la. Treballen la música tradicional i l’antiga de Catalunya, Irlanda, Anglaterra, Escòcia i Noruega fins la barroca. La visita guiada va anar a càrrec de Judith Ruiz, que va explicar la formació del monestir, quan al segle XI des de Vic es decideix formar una comunitat de canonges que seguien l’orde de sant Agustí. El claustre s’edifica al segle XI des de la galeria nord del costat de l’església, més endavant es construiran les galeries est i oest, per acabar amb la galeria sud. Les diferents parts tenen diferències tant d’estil com temàtiques. El monestir va augmentant el seu patrimoni sobretot amb terres que el porten a l’època daurada de finals dels segles XII (construcció de l’església) i XIII, (antiga sala capitular) fins que patirà unes revoltes internes.

El més interessant del conjunt és el claustre que era un espai molt viu i transitat del monestir. Arquitectònicament marca tot el conjunt, perquè al seu voltant s’ordenen les altres estances. Espai de pregària i meditació, acollirà també funcions diàries com les tasques pròpies de la vida quotidiana. En els capitells s’hi reflecteixen bona part d’aquestes imatges que projecten el missatge de vida cristiana, representant la història de la salvació des de la Creació, que són les més properes a l’església, mentre que a la resta del claustre, n’hi ha un repertori molt gran de profanes: de bestiari medieval, del calendari anual, com la matança del porc o la sega del blat; la dama que es pentina, la parella d’enamorats, una noia que balla, i la famosa escena del lloc on els monjos es tallaven els cabells. La combinació d’imatges sagrades amb les profanes s’entén com un mirall per aprendre referents en el primer cas i d’advertència en el segon. El primer concert del cicle va tenir lloc quinze dies abans a l’església romànica de Santa Eugènia de Relat a Avinyó, amb una visita guiada a càrrec de Francesc Serra, que va explicar l’antic terme de Relat, en un paratge idíl·lic envoltat de planúries i boscos. Es tracta d’un romànic original del segle XI, substituït el 1680 per una església d’estil barroc, llevat de la torre del campanar que sobresurt de la resta del conjunt arquitectònic. En aquest ambient el trio Ensemble Pyrene (Connexió Bach) va interpretar diverses obres de l’organista i compositor alemany expert en música barroca. Al llarg del concert es van escoltar algunes de les seves obres més emblemàtiques alhora que els autors situaven als espectadors dins l’entorn musical de Bach, explicant anècdotes poc conegudes de la seva vida.