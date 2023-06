De tots tipus: vexacions, humiliacions, degradacions, injustícies, menyspreus... Han hagut de viure amb ells a flor de pell i encara segueixen vivint-hi. I tots aquests perills no han fet altra cosa que fer-la viure amb neguit i por. I tant neguit com por acaben generant uns trets de personalitat inhumans per poder viure amb la dignitat que han merescut i mereixen per ser molt millors que tots els homes que els han obligat a suportar aquests neguits i aquestes pors.

I ara que algunes coses comencen a canviar, hi ha dones valentes, com la conductora del bus nocturn de Barcelona, que s’arrisquen molt perquè ja estan tipes d’aguantar allò que és insofrible.

D’una banda, és una sort que hi hagi dones com ella que defensin els drets de les dones. Però per l’altra és una desgràcia que encara hi hagi homes que les obliguen a suportar actuacions d’assetjament i a enfrontar, mentre treballen, els seus neguits i pors.

Ella estava conduint el seu vehicle i un home borratxo va pujar al bus i va asseure’s just darrere d’ella. I tot seguit, va començar a etzibar-li comentaris sexistes. Com és que les dones no acostumen a protagonitzar escenes de borratxes assetjant homes?

Ella va demanar-li que callés, que se n’anés al fons del bus, que baixés... i res. Més comentaris sexistes.

I va parar el bus tot exigint-li que baixés. I que no avisava la policia perquè, a sobre, tant ella com els passatgers perdrien més de vint minuts.

En aquestes, un xicot jove que hi havia al bus, per por del que pogués passar... perquè no seria el primer cop que, tenint raó la dona, ell encara fes us de la força i la piqués, va començar a gravar l’escena per precaució.

S’hi va posar forta, ella. I assenyalant-li no sabem què, li va dir que «aquesta i aquesta també marxarien cap a fora». Deurien ser uns embalums que ell deuria portar.

Per sort, una passatgera de més endarrere, solidaritzada amb la conductora, va cridar-li a l’home que baixés perquè ja havia tingut la paciència de demanar-li quasi deu cops!

I la conductora va afegir-hi: «i després, si vols, a plorar i a dir-li guapa al de darrere, que et vindrà un home de cinquanta anys, i li dius guapa a ell». Amb aquesta frase, finalment va decidir-se a baixar.

L’endemà a la tarda, el xicot jove va penjar el vídeo sense pensar que podria tenir tanta repercussió. Quan se’n va adonar tenia unes trenta trucades a Ínstagram. I com que no les va respondre, va rebre un missatge: «Soc jo, anava molt passat, la meva dona s’enfadarà quan vegi això. Si us plau, esborra-ho» Com que no va esborrar-ho, va rebre un altre missatge amenaçant-lo de denunciar-lo. I ara, el xicot va amb por de trobar-se’l pel carrer.

I és que qui anava borratxo era ell; qui insultava era ell; però qui va haver de passar por i neguit en enfrontant-s’hi va ser ella. Ell actua malament; ella es defensa d’un fet que no hauria de viure per res del mon. I, algú ha llegit en algun mitjà que s’hagi buscat l’individu, si més no, per multar-lo?