El brogit de les eleccions no ha aconseguit tapar la mala notícia educativa: s’enfonsa la comprensió lectora a l’ensenyament primari de Catalunya. Els nens i nenes cada cop entenen menys el significat del que llegeixen, i així és impossible que treguin profit del pas per l’institut i la universitat, on els professors es queixen del nivell dels nous estudiants. Els responsables del sistema educatiu es graten el cap i elaboren propostes, en l’esperança de trobar aquesta vegada la solució a un problema que no els ve de nou i fins ara no han sabut resoldre.

Per trobar el tractament correcte d’una malaltia cal partir d’una bona diagnosi, i aquesta s’elabora a partir dels símptomes. L’informe PILS, que avalua els alumnes de quart de primària, en detecta un d’interessant i preocupant alhora: a la mainada catalana no li agrada gaire llegir. L’afició a la lectura és sensiblement inferior a la mitjana espanyola i és la més baixa entre les autonomies estudiades. Mentre un 54% dels infants espanyols diuen que els agrada «molt», a Catalunya són un 44%. A la resta (56%) els agrada «una mica» (resposta educada) o gens. De llegir se n’aprèn llegint i parlant del que es llegeix, igual com d’escriure se n’aprèn escrivint i comentant el que s’escriu. Sense aquestes activitats és difícil millorar la comprensió lectora, i quan parlem de llegir no ens referim als textos curts i elementals que circulen per les xarxes, sinó a enfrontar-se a una complexitat progressiva del vocabulari, la sintaxi i els conceptes. Ens envolta un món d’imatges mastegades. Estem perdent de vista que una idea val per mil imatges i que les paraules són el millor vehicle per a les idees, perquè totes dues pertanyen a l’univers apassionant de les abstraccions creatives. Sense l’instrument bàsic del llenguatge, el pensament avança amb moltes dificultats. ¿Pot ser que algun poder ocult i malèvol busqui convertir-nos en simples receptors, passius i dòcils, d’imatges buides o (pitjor) perversament tramposes?