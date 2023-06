El focus d’atenció està posat a tots els nostres municipis en els candidats i els partits que ja saben que ostentaran l’alcaldia o en els que estan pendents de pactes per poder fer-ho. Mentrestant, sembla que ja ens haguem oblidat dels nombrosos que ja saben que tindran un seient a les files de l’oposició dels respectius plens municipals. També hauríem de pensar en tots ells, i també ells haurien de ser objecte de les nostres expectatives i exigències. Fins i tot en aquells que tindran al davant un govern amb majoria absoluta. Els regidors que no tindran capacitat ni de governar ni de condicionar directament el govern també tenen molta feina els propers quatre anys. Tenen a les mans la capacitat de proposar alternatives i de fiscalitzar la feina dels alcaldes, perquè ells tenen accés a documentació i a informació que ningú fora de l’ajuntament no tindrà, i la seva obligació és estar-ne pendents, utilitzar-la per controlar el govern en plens i en comissions, i fer públic tot allò que pugui ser d’interès públic. Seure al ple, figurar una mica, deixar anar un discurset de tant en tant i cobrar les indemnitzacions si hi tenen dret, no és el que hi han anat a fer. En una democràcia, no.