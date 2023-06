Si no l’han vist, els recomano recuperar per les xarxes la reacció d’Àngels Barceló quan el president Pedro Sánchez anuncia la convocatòria d’eleccions per al 23 de juliol, tota ella sense dir res ens ho diu tot, no, unes altres no!, no puc més! Més o menys el que vàrem pensar molts, després que aquesta campanya de les municipals ens ha deixat esgotats. Per adobar-ho, a Manresa, com a molts altres llocs, el procés electoral encara no s’ha acabat, fins al 17 de juny, o qui sap, potser més tard, no sabrem quina és la composició del govern.

De les eleccions de diumenge, el primer que cal és felicitar Marc Aloy i Esquerra Republicana per la seva victòria, ell gairebé amb tota probabilitat serà de nou l’alcalde de la ciutat perquè així ho han decidit els ciutadans. Després, el que caldrà analitzar, i no serà fàcil, serà l’altíssima abstenció, un 7% més que la mitjana del país, una dada que caldrà destriar molt bé i que sense ella no s’entenen els resultats globals de la ciutat. Compte, més de la meitat dels manresans no van anar a votar.

A Manresa tenim dos efectes locals que s’haurà de veure com evolucionen, en primer lloc, Impulsem, que obté més de dos mil vots, i el Front Nacional, que obté a la ciutat la meitat dels vots de tot Catalunya. Tant l’un com l’altre eren previsibles tot i que el nivell potser ha estat una mica més alt del que proposaven les diferents aproximacions. Dels partits nacionals, tant els Comuns com el PP, no han assolit representació per no arribar al 5%. Al PP molt probablement Vox li ha ocupat l’espai.

Dels partits que tenien fins ara representació al ple, Ciutadans, com era previst, ha perdut els dos regidors, el PSC i Fem es mantenen amb els mateixos i Esquerra en perd un i Junts dos.

Les eleccions municipals són eleccions a dues voltes, a la primera els ciutadans voten els regidors que componen el ple, i tres setmanes més tard, en aquest cas el 17 de juny, els regidors escullen l’alcalde. És molt improbable que el ple de l’Ajuntament sigui capaç de fer una majoria alternativa sense comptar amb Esquerra, ara bé, Esquerra és una majoria molt minoritària, just arriba a la meitat dels vots suficients per governar, dit d’una altra manera, governar amb set regidors no és gaire recomanable per a un alcalde i gens desitjable per a la ciutat. Per tenir una majoria còmoda haurà de pactar amb Junts, o bé un tripartit amb Junts i el PSC, o amb Junts i Fem. També podria tenir unes majories suficients amb el PSC o amb Fem, tot i que no serien majories absolutes, i caldria arribar a acords puntuals amb una tercera força. Sigui com sigui l’alcaldia d’Esquerra a Manresa, suposarà l’Ajuntament més gran per aquest partit.

En l’àmbit d’Espanya, el president Sánchez ha assumit en primera persona la derrota dels socialistes i ha convocat eleccions per donar veu als ciutadans, gest que no farà el president de la Generalitat, tot i que el seu partit ha rebut un càstig més contundent, més de 300.000 vots menys que a les anteriors. Queda clar que són dues maneres diferents d’entendre la democràcia.