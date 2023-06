Des del Grup Independent de Berga volem agrair a la gent de la ciutat de Berga que ens hagi fet confiança aquest 28 de maig de 2023, tot donant‐nos 840 vots i 2 regidors a l’Ajuntament de Berga. Amb el lema pensa, somia i atreveix‐te, ens hem presentat a aquestes eleccions amb la força de les idees i de la il·lusió per construir una nova ciutat del segle XXI. Una ciutat on el què importa són les persones.

Per això el nostre repte ara és majúscul. El resultat electoral ens facilita ser influents per projectar canvis. La majoria simple de la CUP, deixa el consistori amb una gran incertesa i provisionalitat. Governar com ha fet fins ara la Cup en els dos últims mandats no li serà possible, si no és amb pactes a diferents bandes. Les diferents combinacions aritmètiques que es poden arribar a donar obren diferents correlacions de poder. Això és i serà com una gran cursa d’obstacles. Nosaltres som gent de pacte i estem oberts a seguir somiant. I per tant ens atrevim a aportar projectes que ja s’han anat esbossant al llarg de la campanya electoral. Per nosaltres la gent de Berga és primer. Projectes com el desencallar en el primer any de mandat l’estació d’autobusos són prioritaris. Per això caldrà, un gran consens de com solucionar‐ho. Un altre tema prioritari és la portada d’aigües a Queralt i l’obertura municipal de la part del Santuari. L’espai mercat ha de disposar d’un projecte constructiu definit en un any. Per citar‐ne alguns.

Ara be, tot això és fa amb el pacte i la obertura de mires a la col·laboració entre les diferents forces polítiques. La situació de governs poc permeables a la millora de la ciutat s’ha acabat. La CUP, ja no podrà fer el que ha fet fins ara. Governar només per uns quants se li ha acabat. Berga som tots! Berga ha de tornar a tenir un paper important dintre les capitals de comarca de Catalunya.

Els regidors del Grup independent de Berga i tots els seus associats, hem vingut a arremangar‐nos per treballar dur. Som gent oberta i amb ganes d’arribar a acords que sumin una majoria estable per impulsar la ciutat. L’aritmètica ha volgut que el resultat d’aquestes eleccions faci que tot quedi obert. I nosaltres estem aquí per córrer aquesta cursa amb els relleus que facin falta.