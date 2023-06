Anna, ha passat uns anys, però et recordo sempre. La teva companyia no l’ha substituïda ningú, per mi eres tot estimació i et trobo molt, molt a faltar. Fa riure, però és així. Et recordo moltes hores al dia, però la teva companyia no l’ha substituïda ningú, per mi eres tot. Tenies tots els qualificatius bons. Soc gran i la teva joventut no tenia preu. Et recordo molt. T’estimo, t’estimo i t’estimaré sempre.