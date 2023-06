Espanya econòmicament és un cadàver, un esclau de l’OTAN, i ho estem pagant molt car. Espanya no es pot permetre el luxe d’enviar tropes a l’estranger per mantenir la pau i la seguretat. La pau i la seguretat la necessitem aquí, que no la tenim gràcies al govern que tenim. Ja no estem segurs ni a casa. Les lleis les heu debilitat a favor dels malfactors i vivim en un estat d’intranquil·litat i de por.

Els agents de seguretat ja no tenen autoritat, són apedregats, ferits per bandes de delinqüents que destrossen tot el que troben al davant. Els lladres reincidents són al carrer. Sortir a la nit és tot un perill, les violacions són cada dia. Què passa amb el greu problema dels okupes? A les escoles existeix el bullying, això no ho ensuma ningú abans de la mort d’alguna criatura? Els lloguers són la ruïna de les famílies. Mentre continuem enviant tropes a l’estranger i calés, i calés. Aquí necessitem pau i seguretat als carrers. Es regalen entrades de cine als pensionistes, quina categoria de governant! Ha dividit la nació, ha obert ferides i ha creat odis que ja habiten sota les teules. Ja és hora d’entregar les claus pel bé de tots. Sobre la guerra d’Ucraïna, el comediant no oblida el seu ofici d’anar passant la safata arreu del món arruïnant nacions. Algun dia sabrem la veritat, la veritat d’aquesta guerra. La veritat no té físic ni color, però hi és. Pot ser que la veritat estigui prenyada de veritat en l’interior del nucli de la divina raó. Preguem pels morts.