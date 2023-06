Jo només volia córrer sota la pluja i fer veure que soc una actriu que fa un paper, que les bales són de fogueig i que encara que el cotxe s’enfili dalt la vorera a tota velocitat i faci saltar pels aires taules, cadires i tendals, i hi hagi xiscles i cops, ningú prendrà mal. Sé com acaba la pel·lícula i res és de debò, i res és veritat i tots els finals són possibles. Jo només volia córrer sota la pluja per carrers coneguts sabent que sempre podria tornar enrere, al mateix punt de partida. I que allà em trobaria la casa, el terrat, l’aire calent, la llum del sol, la veïna carregada amb la bossa sortint de la botigueta del xamfrà, la nena gronxant-se a la porta de barrots de l’entrada, les torretes amb els geranis vermells en flor. Pensava que la vida era circular, com el planeta, i que si avances endavant sempre tornes al lloc on vas començar. Jo només volia córrer sota la pluja per tornar ben xopa, descalçar-me, treure’m la roba i escórrer-la a la cuina, eixugar-me amb una tovallola i deixar que la nit ho encalmés tot i ficar-me en un llit càlid, sense fred ni calor, i adormir-me sense despertador.

Jo pensava que sempre hi hauria ocasions de córrer sota la pluja, però aquesta primavera he après que no, que no es pot posposar res, que ajornar és suspendre. Apareixen dos llamps furiosos i els núvols obren les comportes. Cada dia al voltant de les cinc de la tarda el cel s’enfosqueix i amenaça de caure. Es mullen els patis, es mullen els infants que pleguen de l’escola, es mullen els paraigües acolorits, es mullen els pares i mares que van a buscar-los. I, després, tot s’atura, i torna a sortir el sol, i apareixen dues cadires abandonades al mig de la vorera, com dues persones que conversen quan la tempesta s’ha esvaït. Piulen uns ocells anònims i els panots s’omplen de les flors que han caigut de l’arbre. Han plogut pètals blancs que fan olor de colònia al costat del fanal inert on encara hi ha el cartell amb la cara somrient d’un candidat electoral que ha promès que ho arreglaria tot. I tot està per arreglar. Quaranta investigadors d’arreu del món alerten en un article a la revista Nature que hem sobrepassat set de les vuit línies vermelles que fan que el planeta sigui un espai habitable. La terra està malalta i hem viscut l’any més sec i més calorós dels últims setanta. Les dues cadires continuen inertes. El meu fill petit em fa notar que el tronc de l’arbre és més groc que fa unes setmanes enrere, que m’hi fixi bé. I toca amb el dits d’una mà l’escorça i en cau un trosset al terra, i em mira a mi com qui divisa el futur. La vida sempre és millor entre pluges.