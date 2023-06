Ha arribat l’hivern a la política manresana? A la primera part de «Les eleccions es guanyen a l’hivern», que vaig publicar el diumenge anterior a les eleccions del 28-M, expressava opinions que havia anat repetint anteriorment sobre el fet que fa molt temps que a Manresa es posa en evidència la manca de debat ciutadà i que el debat polític es comprimeix durant tot el mandat en un ple municipal al mes en el qual s’amunteguen els temes fins a esdevenir un garbuix que no se l’empassa ningú. «Dintre del saló de sessions buit i amb 16 seguidors per Internet (bàsicament familiars) s’anava gestant la fusió nuclear que ara ha esclatat». I em referia a la manca de sintonia que des del meu punt de vista podia tenir efectes imprevisibles.

Booommmmm! Ara tenim un ajuntament més fragmentat que mai, amb un alcalde amb el menor nombre de vots i de percentatge de suports des de la recuperació de la democràcia, en una ciutat amb la participació més baixa que als municipis de l’entorn, que a les capitals de la Catalunya central, que a les capitals de les comarques de l’àmbit de cobertura d’aquest diari, que a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que al conjunt de Catalunya i Espanya.

Per què ha passat això? Quines són les causes? Ha succeït després d’un mandat plàcid en el qual s’han aconseguit desencallar temes clau i amb un volum inversor en marxa mai vist.

Malgrat això, a Manresa més ciutadans que en altres poblacions no es van sentir prou motivats per sortir de casa i anar a donar suport a una candidatura. Reitero que sembla aconsellable prendre mesures per guanyar aquesta batalla contra la indiferència de la majoria dels electors. Diumenge, la baixada de la participació va permetre que les formacions més petites necessitessin menys vots per arribar al 5%. Es pot fer això o continuar com si res i a veure què passa d’aquí a 4 anys.

Però què passarà els pròxims 4 anys? Doncs que hi haurà Vox dintre de l’Ajuntament amb accés al finançament i als instruments que la Llei els atorga. Que tindran veu institucional Impulsem Manresa i el Front Nacional i d’aquí a un temps ja els explicaré què fan amb ella. Que s’implantarà un nou sistema de gestió de residus capdavanter (tres contenidors tancats) quan la majoria dels electors no han anat ni a votar. Que hauran de canviar moltes coses. O no, perquè sempre es pot mirar cap a una altra banda i aferrar-se a l’esperança que tard o d’hora ja arribarà l’estiu.