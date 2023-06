D’aquí a dues setmanes es constituiran els nous ajuntaments i al de Manresa hi haurà tres formacions noves: Impulsem, Front Nacional i Vox. La tercera recicla vots del seu mateix espai, i per tant la veritable novetat són les altres dues. Amb dos regidors cada una i un total del quinze per cent dels sufragis suposen un toc d’alerta tant a la coalició de govern sortint com al primer grup de l’oposició. Les xifres així ho indiquen si ens fixem en els guanys i pèrdues de cada partit un cop corregits per neutralitzar l’abstenció. Calculades d’aquesta manera, les pèrdues de PSC i Fem són mínimes, i la prova és que mantenen el nombre de regidors. També són mínimes les del paquet format per Vox, PP i Cs, que si perd un regidor és per la redistribució interna. En canvi són notables les caigudes d’Esquerra, Junts i l’espai dels Comuns. La suma equival a la dels resultats d’Impulsem Manresa i el Front Nacional, les dues principals incorporacions al consistori. Dues forces ben diferents en les motivacions i els plantejaments, però que tenen en comú presentar una esmena a la totalitat a la coalició encapçalada per Marc Aloy, continuadora, al seu torn, de la que havia encapçalat Valentí Junyent amb els mateixos components. Si imaginem que la minva dels Comuns va al PSC, cal deduir que aquest també alimenta en part els nouvinguts i paga, per dir-ho suau, quatre anys de moderació. No només molts manresans han expressat el seu desencís quedant-se a casa, sinó que també han crescut els que es declaren avorrits del consens i reclamen una sacsejada. Els d’Impulsem la proposen en forma de projectes ambiciosos de transformació urbana, del Congost al tramvia, i el Front se centra en la mà dura contra okupes i immigrants, amb un discurs que no desmereix el de Vox però amb senyera estelada. La suma, que els afectats rebutjarien fer, es pot resumir en més obra pública i més policies. Una recepta que no és nova ni a Espanya ni a Europa.