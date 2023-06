Desfeta electoral

Ja han passat les eleccions i la patacada per a l’independentisme ha estat molt forta, potser en podríem dir demolidora, però no ho diem perquè sempre ens queda aquell bri d’esperança que les coses poden canviar, o que tot plegat ha estat una estratègia dels partits polítics i volem pensar que ara sí que tot haurà sigut una jugada mestra contra un Estat que ens asfixia i ens maltracta. No serà així, els partits dits independentistes han malgastat les forces a fer-se la guerra bruta, i l’han feta davant els ulls de qui ens volen sotmesos, no han estat capaços ni de dissimular l’animadversió que es tenien l’un amb l’altre, els qui han ostentat el poder han tingut pressa per fer «les coses ben fetes» a ulls dels «seus amos» i, en lloc de buscar acords entre els dos socis majoritaris, s’han injuriat entre ells fins que una part ha abandonat el vaixell. Des del primer moment en què van guanyar, si guanyar les eleccions la seva prioritat ha estat negar l’1-O, aquella majoria independentista que «ens donava tanta força» l’han obviada. Només han parlat de diàleg amb algú que no ens vol escoltar, però és que ells no han escoltat la gent, la gent que tant va fer per ells, tant que fins i tot es van deixar apallissar, tant que molts d’ells encara avui en dia estan imputats, i que molts han rebut maltractaments (per dir-ho suau) i que mentre una minoria lluitava per uns indults, al mateix temps eren part de l’acusació dels altres. Catalunya no ha perdut independentistes, Catalunya ha perdut la fe en els seus representants, i el que ha passat a les urnes ha estat un vot de càstig de tanta gent decebuda. Però algú es mirarà el melic després d’aquesta desfeta? Algú entonarà el mea culpa? Potser si fos així, encara tindríem alguna possibilitat, però és que els servidors del poble es creuen els amos. Crec que els partits polítics independentistes majoritaris han fet molt de mal als seus propis militants que hi creuen de bona fe.