La fira Firhàbitat ha tornat a portar aquest cap de setmana a Avià, un municipi de 2.200 habitants, un interessant aparador de les nombroses possibilitats que ofereixen els nous models de construcció sostenible, amb materials naturals i tècniques pensades per aconseguir el millor resultats mediambiental possible. L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i l’Ajuntament han tirat endavant una iniciativa que, inicialment, semblava aventurada, tant per les petites dimensions del municipi com per les característiques de la fira. Tanmateix, els fets han demostrat que en una comarca com el Berguedà i en un municipi com Avià es pot tirar endavant una fira d’alt nivell d’especialització i que ofereix productes de la màxima innovació, i molt fidels a la sensibilitat del moment. És difícil saber quin pot ser el seu futur, però el present de Firhàbitat és un exemple que convida a l’ambició i a l’agosarament a tots els municipis que tinguin una bona idea, i demostra que la col·laboració entre una entitat amb empenta i un ajuntament pot ser una aliança guanyadora.