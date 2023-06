Les idees determinen el vot o és al revés? Un sondeig de la setmana passada estableix una estreta relació entre el vot a les eleccions generals del 2019 i la posterior valoració del govern de Pedro Sánchez. Els que el valoren «malament o molt malament» no arriben al 20% dels qui havien votat PSOE i Unidas Podemos, mentre que s’enfilen per damunt del 85% entre els votants del PP i de Vox. Tots ells són ciutadans del mateix Estat i comparteixen els efectes positius i negatius de la gestió governamental, però la veuen amb unes ulleres radicalment diferents, com si en passar per l’òptica els adjudiquessin el color dels vidres segons el record de vot. Vostè què va votar? PP? Amb aquestes ulleres tot el que surti de la Moncloa li semblarà obra del dimoni. Va votar PSOE? Posi’s això i veurà unicorns al paradís. Si vaig votar Sánchez no pot ser que ho estigui fent malament, i allò que no rutlli serà culpa d’algú altre. Si vaig votar (qui era...? Pablo Casado?) és impossible que Sánchez l’encerti en res, i allò que funciona és mèrit d’algú altre. Fins aquí el fenomen és atribuïble al «biaix de confirmació», un potent mecanisme psicològic que protegeix l’autoestima i ens impedeix reconèixer els propis errors. Més curiós és el fet que la valoració del Govern central també es correlaciona amb l’actitud a favor o en contra de partits que s’ho miren des de fora: el suspens es queda en un 7% entre els votants els d’ERC però arriba fins el 57% entre els de Junts. Són electors que no van fer costat a cap dels partits estatals, però els diputats que van triar han assumit rols oposats durant tota la legislatura, de suport al Govern en un cas i de negació intransigent en l’altra. El biaix de confirmació fa que els votants del primer justifiquin a posteriori els seus representants convencent-se que Sánchez no ho ha fet malament del tot, i els del segon adoptin la convicció contrària per la raó simètrica. El mecanisme és tant potent que canviar de posició a mig fer desconcerta el personal i allunya la parròquia.