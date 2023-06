En una època convulsa, d’incerteses i precipitacions, de crispació i incoherències, cal celebrar les veus serenes i ben fonamentades que constitueixen un testimoni de sentit i dignitat en l’aventura de viure. Aquest és certament el cas del llibre La penúltima paraula. Memòries per a una Església renovada del teòleg Antoni Matabosch i Soler, nascut l’any 1935. Ens estem acostumant tant a les pantalles i a la velocitat de les imatges i de les comunicacions que s’hi vehiculen que estem desaprenent l’hàbit de la reflexió. La tecnologia ens atreu poderosament i hi esmercem temps i energies que abans utilitzàvem per pensar en el que havia succeït o en el que aspiràvem que s’esdevingués. Abduïts per aquest devessall d’impressions accelerades, massa sovint arraconem la dimensió espiritual de la condició humana, la que ens orienta vers la germanor, la solidaritat, el coneixement profund, la transcendència. Antoni Matabosch fa memòria i balanç en aquest volum dels aspectes més rellevants de la seva trajectòria, però alhora hi podem copsar la seva visió del món i el seu tarannà. D’esperit inquiet, cordial i d’un humanisme autèntic i empàtic, Antoni Matabosch va seguir un complet procés de formació que el va dur a Roma o a Bossey (Suïssa). Atent a les transformacions de la nostra societat, la seva sensibilitat el va acostar a figures tan significatives com Roger Garaudy, Raimon Panikkar o la comunitat de Taizé i als moviments que des del cristianisme assumien un clar compromís social i de consciència ecològica, i que propugnaven un ecumenisme de diàleg i col·laboració amb altres confessions religioses, incloent-hi la seva destacada implicació en el Consell Mundial d’Esglésies. Vinculat a una concepció de l’Església plenament arrelada a la gent i al país, Matabosch va participar a la Tancada d’Intel·lectuals a Montserrat del mes de desembre de 1970 en contra de l’anomenat Procés de Burgos, un Consell de Guerra en què es jutjaven sense garanties jurídiques setze persones acusades de pertinença a ETA. Però a La penúltima paraula Antoni Matabosch també ens parla de la Caputxinada i de la campanya Volem bisbes catalans, de l’any 1966, o del document Arrels cristianes de Catalunya (1985) de la Conferència Episcopal Tarraconense. Home clau de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, obert als laics, i de la Fundació Joan Maragall, sobre cultura i cristianisme, Antoni Matabosch ha fet, inspirat en la vocació modernitzadora del Concili Vaticà II de Joan XXIII i Pau VI, contribucions decisives a connectar l’Església catalana amb els corrents més consistents i avançats de renovació. Ens pot sorprendre el títol que Antoni Matabosch ha triat per a aquesta obra, però ens ho explica: «A tots els bisbes que he tingut els he dit que els vaig prometre obediència i que tindran la darrera paraula, però que jo sempre tindré i exerciré la penúltima paraula!».