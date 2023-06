Ja han passat uns dies de les eleccions municipals i ara és l’hora de fer les nostres valoracions dels resultats i, de seguida, posar-nos a treballar per tornar a fer bategar Manresa. Pel que fa a Impulsem han estat un èxit, però mirem-ho en conjunt. La primera dada que cal analitzar és l’abstenció. És preocupant que menys del 50% de les manresanes i manresans hagin exercit el seu dret a vot, i ho és especialment el fet que Manresa estigui més de 7 punts per sota de la mitjana catalana. Aquest fet ens interpel·la a tots perquè la ciutadania ens està enviant un missatge punyent i clar sobre el baix interès i la mala percepció de la cosa pública. A nivell individual, l’anterior govern de coalició format per ERC i Junts ha 7,296 vots respecte les anteriors eleccions. És a dir, del 60% al 43% conjutament. O dit d’una altra manera, si hi hagués hagut una papereta a nom d’«antics votants de l’actual govern» hagueren arrasat i tindrien quasi 9 regidors. Per tant, la primera conclusió és que Manresa no aprova la gestió del govern i ho fa amb molt mala nota.

Pel que fa a les altres forces, els socialistes també han patit una desmobilització important als seu feus, fet que segurament també és atribuïble a la mala, o senzillament manca, d’oposició que s’ha fet durant aquesta darrera legislatura. La CUP, si bé ha demostrat tenir alguna proposta, ha identificat un sostre, i es troba a l’entorn del 10%. L’efecte Ciutadans només s’explica per la marca, malgrat el candidat ha mostrat ser treballador i dialogant. La feina de l’oposició és molt important i no es pot prendre a la lleugera sinó que s’ha de fer amb rigor, professionalitat i seriositat.

Finalment hi som els d’Impulsem, que des del primer moment ens hem presentat com una opció real d’alternativa al govern, amb un equip tècnic i preparat, i amb un estol de propostes i projectes combinats amb una visió de futur per fer de Manresa una ciutat capital. No amagaré la meva alegria pels resultats perquè venim del res i ens donen una dosi de moral important, ni la il·lusió de poder continuar treballant per Manresa des de l’Ajuntament. Des de la humilitat i la honestedat però amb compromís, fermesa i responsabilitat intentarem fer-ho el millor possible per tal que la ciutadania es senti defensada i representada.

Som conscients que ens queda un consistori complicat per la fragmentació i difícil per l’ampliació de l’espectre ideològic, però convidem a totes les formacions a posar més en valor allò que ens uneix que allò que ens separa. Tenim per davant una legislatura molt decisiva que probablement determinarà l’esdevenir dels propers 30 anys. Tenim grans reptes urbanístics, demogràfics, econòmics i socials sobre la taula. Els 25 regidors tenim el repte d’arribar a consensos en matèries molt delicades. Aquesta ha de ser la legislatura dels grans canvis per passar de la grisor al color, del desànim a l’ambició, de la divisió al consens, del passat al futur i del pols feble al batec més fort i esperançat.