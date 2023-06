Alberto Núñez Feijóo sap que, quan critica que a Espanya sigui més fàcil canviar el sexe del DNI que aprovar la selectivitat o treure’s el carnet de conduir, està connectant amb la mentalitat de milions de persones d’ordre que no han reflexionat gens sobre el tema i que només es guien per tòpics heretats, tots carregats de fòbia als diferents. La idea és que no pot ser tan senzill modificar una cosa tan importantíssima, tan gravíssima, tan estructural. Però en realitat és a l’inrevés: hem convertit el gènere en quelcom tan importantíssim, gravíssim i estructural que canviar no és fàcil, sinó molt difícil: una persona trans adulta o adolescent (és diferent si és un infant molt petit) ha de fer un esforç colossal per sobreposar-se a tanta importància, i precisament per això ningú (sempre hi ha una excepció per posar a la portada del Mundo) no fa un esforç tan majúscul i amb tants costos personals si no està totalment segur que ho necessita vitalment, absolutament. La primera pregunta que fem quan neix algú, fins i tot abans de preguntar com es troba la mare, és si ha estat nen o nena. La distinció entre nen o nena ens marca des de les ecografies del fetus fins que morim i des del DNI fins al carnet del Caprabo, d’una forma obsessiva i sovint absurda. Fer un pas endavant i anunciar a la família i al món que no ets el que t’ha definit fins aquell moment és dificilíssim. No fer-ho pot portar a la malaltia mental, l’autolesió, l’exclusió o el suïcidi. Per tant, sí, quan ja s’ha fet el més difícil, el tràmit ha de ser fàcil i s’ha de poder fer autònomament, amb el suport de l’entorn o sense, i des de jove. Feijóo, pel lloc que ocupa, s’hauria d’haver tret el carnet de pensar i ho hauria d’haver entès. Però ell, esclar, no vol entendre res; ell matarà pels vots de Vox.