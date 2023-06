La tarda cau sobre la Cerdanya. Es primavera i la llum s’allarga amb el sol caient pel forat de la seu. Els raigs entren de costat per ponent i fan sorgir els relleus dels turons i valls de la Solana i la Baga. Al mig de la plana, el festival Sons de l’Era de Prats ofereix tot un entorn de vida en aquest capvespre de dissabte. A l’entrada del recinte la barra. Cervesa de proximitat. Davant, l’escenari. Punxen. En altres racons del recinte un espai per a les exhibicions de teles acrobàtiques, un taller de la Colla Castellera de Cerdanya, una demostració de la Colla Bastonera i altres ofertes de jocs pels infants. Al perímetre del prat, un lineal de parades ofereixen productes artesanals i de producció local. Arreu amistats i coneguts. La comarca s’ha citat al festival i en diferents torns van passant per l’espai famílies, grups d’amics i els noctàmbuls habituals. L’entrada és lliure, els disc-jockeys que punxen coneguts i conegudes per tothom i els qui serveixen les begudes també. A la Cerdanya s’ha bastit en l’última dècada una xarxa d’entitats de cultura popular que va fent aflorar iniciatives com el festival Sons de l’Era. La massa social s’hi involucra indistintament i així trobes castellers, bastoneres, diables, membres del sindicat de l’habitatge, del grup d’acció pel clima, de l’Ateneu o d’altres moviments de base a un i altre ambient. Tot es mescla i tot és un. Tothom és Cerdanya perquè aquí ningú no es pregunta d’on ve ni a on va. L’important és la terra que es trepitja i aquest nou moviment popular es desviu per la Cerdanya del segle XXI que veu arrasada per la construcció i la pitjor versió del turisme. Al festival s’hi respira un ambient de familiaritat que ja costa trobar a la comarca. Al pic de l’estiu es faran els altres festivals. Els de grans escenaris i gires de cantants de renom. Els de les entrades cares i el village elegant on es retroben els segons residents que a l’hivern s’han trobat als entorns empresarials de Barcelona. Els festivals de Puigcerdà i Llívia són una prolongació dels sopars al Círculo Eqüestre i la vall l’onzè districte. En aquest entorn el veí de Cerdanya ja no s’hi posa. Està treballant a tot ritme en restaurants, hotels i serveis complementaris. La Cerdanya de moda no es barreja amb la popular. Dos mons que viuen suportant-se en un equilibri fràgil que és a punt de col·lapsar perquè l’un comporta la desaparició de l’altre. Els estudis recents de gentrificació i construcció ho evidencien. El model turístic elitista expulsa els joves i les classes populars, de manera que els dos models de festival no conviuran gaire temps.