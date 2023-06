L’abstenció a les eleccions municipals de Manresa ha estat alta. La dada és preocupant, més de la meitat dels cridats a les urnes no hi van anar. A Catalunya no tenim cap estudi que ens permeti tenir una idea del perquè molts ciutadans van decidir no votar; per tant, anem a les palpentes, sense cap suport científic que justifiqui les nostres afirmacions, que, com passa sovint en l’anàlisi política, responen més al que voldríem que fos que al coneixement.

Estudis d’altres eleccions ens diuen que hi ha un grup important de ciutadans que voten o deixen de votar segons si consideren importants les eleccions o no. Al llarg dels anys hem vist que les eleccions locals no són considerades rellevants per molta part de la ciutadania. El fet que els candidats no surtin per la televisió i la publicitat a xarxes sigui incipient, fa que el grau de coneixement dels caps de llista sigui baix, d’aquí es desprèn que no es compleix una de les condicions bàsiques perquè algú vagi a votar: sentir-se interpel·lat d’una manera personal.

A Manresa, el PSC té la seva pròpia quota de responsabilitat en l’abstenció i potser el diferencial amb la resta del país sigui responsabilitat seva. Un estudi rigorós del comportament electoral dels manresans ens diu que el PSC té poc més de 7.500 potencials votants. Dividits a terços gairebé iguals, un terç vota sempre els socialistes, un segon terç quan vota ho fa pels socialistes i el tercer terç exerceix el vot dual, canvia de vot segons les eleccions. Dels 7.500 potencials votants al PSC, en aquestes municipals només ho han fet 3.582.

El PSC va obtenir el 23,72% de vot a tot Catalunya i a Manresa només el 14,34%, aquí hi trobem un diferencial propi important. Vistes altres eleccions, i el resultat a la resta de ciutats mitjanes del país, el resultat normal seria just per sobre del 20% dels vots, el que permet afirmar que a la ciutat el PSC té com a mínim un 6% menys de suport del que teòricament li correspondria. Aquest 6% de diferencial de vot vol dir que el 2,5% d’abstenció a la ciutat serien responsabilitat directa del PSC. Si els socialistes haguessin tingut a Manresa un resultat normal tindrien dos regidors més i estarien disputant el segon lloc a Junts.

Cal esbrinar-ne les causes. Que s’hagin «perdut» a Manresa més de 1.500 votants, no és un tema menor. És obvi que no s’ha sabut/pogut presentar una opció prou motivadora per aquests ciutadans, però cal encertar en el diagnòstic perquè no és la primera vegada que passa. El PSC de Manresa necessitarà per a les eleccions locals un candidat que no sigui neutre, que aporti suports. Però no només. Tota l’organització necessita creure’s que assolir l’alcaldia és possible i, per tant, cal fer tot allò que convingui; entre altres coses, cal refer el projecte, sense presses, però sense pauses. Restablir confiances requereix el seu temps.

Manresa no pot ser l’excepció, si el PSC ha recuperat la seva força a les ciutats mitjanes del país els socialistes manresans tenim l’obligació de no resignar-nos.