El recompte de botigues tancades que els comerciants de la plaça Major, Sobrerroca, Sant Miquel i el seu entorn fan periòdicament és un termòmetre molt revelador. I resulta alarmant que no s’hi veu cap mena d’evolució. Les xifres d’avui són tan negatives com el 2017, amb un 42% de baixos comercials tancats. El sector ha estat objecte d’una millora urbanística molt important a la Baixada dels Drets, però aquesta millora física no ha anat acompanyada de cap estímul significatiu ni a la incorporació de nova població resident amb polítiques de rehabilitació efectives ni a l’obertura de nous establiments per la via d’ajudes importants o d’una gestió directa de la llogabilitat dels locals. Les xifres són tossudes, i si no hi ha nou habitatge per a nova població, ni una empenta decidida a l’aixecament de persianes, continuaran així, o empitjoraran. El govern municipal parla molt de la necessitat de recuperar el Centre Històric, però la dura realitat és que les xifres ens diuen que no ho està aconseguint, i que no hi ha a la vista polítiques fermes, concretes i decidides per aconseguir-ho en el futur proper. Per què no s’apliquen amb urgència és un misteri sorprenent.