L’endemà de les eleccions, mentre una dona baixava les escombraries (el racó si ets manresà de soca-rel) enfundada en una samarreta de la Diada i amb cara de pocs amics, a casa seva, una bona colla d’alcaldes republicans del Bages donaven tombs intentant esbrinar què els acabava de passar, com era possible que, després de quatre anys de projectes i picar pedra, l’electorat els hagués girat l’esquena. Segurament pensaven amb persones com la dona de la samarreta i el seu vot, culpant-la d’haver-se quedat a casa; revisant-li l’historial de piulades per saber si havia virat de Junqueras a Puigdemont... o al Front Nacional. Però, enfocar-ho per aquí, atribuint els mal resultats a una corrent global que no els és favorable, és perillós, és fer-se trampes al solitari. No els ha ajudat que Pere Aragonès sigui més insuls que Montilla, cert, ni que l'acord de claredat tingui menys suport que Ciutadans al barri de Viladordis. La patacada, tanmateix, no només ve d'aquí.

Els qui treballem en un mitjà de comunicació sabem com de fàcil és perdre un lector. Per una errada, per una opinió, per l’elecció d’una foto, per un enfoc. Fins i tot fent-ho bé, sempre hi ha qui discrepa, abandona el vaixell. I un cop perdut, recuperar-lo és missió impossible. D'aquí ve que al centre de totes les decisions que es prenen hi hagi les persones que tindran el diari a les mans, que consultaran la web, que escoltaran la ràdio o engegaran la tele. Se les estudia, per veure què agrada i què no, per conèixer hàbits i prioritats. I se les mima tant com es pot. Per això, des d’aquesta banda del prisma, sobta veure amb quina poca traça han tractat la ciutadania alguns alcaldes i regidors. Falta d’empatia i sensibilitat, m’apuntava un veterà analista de la política local. Sense assenyalar a ningú, sinó a un patró, a una manera de fer que comença a la cúpula del partit a Barcelona i va baixant. Sectari, si em critiques, no ets dels meus. I amb una fixació malaltissa pels tuits més que pels vots; una postura contrària al concepte «eixamplar la base», que recula, es desmobilitza.

No s’ha sabut llegir la situació real de la societat, venent projectes arquitectònics de milions i grans inversions, mentre la preocupació de molts és el preu que li costa el pa, l’habitatge, si li concedeixen ràpid o no el permís per obrir un petit negoci i que no el multin per tonteries. El que vindrien a ser les bases de l’esquerra de tota la vida. Tampoc s’ha sabut comunicar bé un discurs coherent en tema urbanisme i transformació mediambiental. Molta nota de premsa i poca estratègia al darrere. Molta política 3.0 i poc carrer.