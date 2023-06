Ho pretenguem o no, les paraules que triem per anomenar una cosa projecten davant dels altres una imatge del que som... o del que volem aparentar. Igual com la nostra manera de vestir o de pentinar-nos. Ja havien passat molts anys des de la Transició, quan un dia em va venir al cap un fet que en aquella època el vivia com una cosa normal i que després m’ha fet reflexionar. Llavors jo rondava els vint anys i era un temps en què el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, tenia una gran rellevància. Se’n parlava, del PSUC, i encara que no tinguessis un interès especial en la política, el seu nom sortia a les converses. I passava una cosa molt curiosa: tot i que el nom del partit només era un, a l’hora de pronunciar les seves sigles el podies sentir anomenar de diverses maneres. Els que vivíem al marge de la política i ens la miràvem com a simples espectadors, en dèiem «el pe-suc»; els que hi entenien una mica –o se les donaven d’entendre-hi– en deien «el suc», així mateix, sense la p. I encara n’hi havia uns altres, que eren els iniciats, els savis, que li deien «el pe-essa-u de Catalunya». Sí, sí, «el pe-essa-u de Catalunya»!, i allò ja no hi havia qui ho superés, i quan ho deien tu te’ls miraves com si parlessin uns doctors. En aquella mateixa època hi havia també dues maneres d’expressar una cosa tan senzilla com ho és anar a Barcelona. Mentre els bàsics dèiem, per exemple, «la setmana que ve aniré a Barcelona», els més avançats deien «demà baixo a Barna». Amb aquella frase donaven a entendre que tenien una familiaritat amb la capital que tu no tenies, i ens deixaven els altres amb un pam de nas. A mi, sincerament, allò de Barna em semblava una expressió horrorosa i sé que si m’hagués esforçat per dir-ho com ells m’hauria sentit ridícul. Ells, en canvi, ho deien amb una naturalitat que encara que fos impostada passava per espontània.

Canvien els temps i canvien els temes de conversa, però aquella forma d’aparentar a través del vocabulari persisteix. Ara, els que llavors dèiem «anar a Barcelona» en lloc de «baixar a Barna», veiem com d’allò que faran a la Fàbrica Nova alguns en diuen «el projecte Fàbrica Nova». I sempre que hi fan referència esmenten la Fàbrica Nova sense el «la». I això té el seu mèrit, tot sigui dit, perquè no hi ha cosa més complicada que parlar a contracorrent del llenguatge natural. Menjant-se l’article marquen distàncies i deixen clar que són ells els que saben de què van les coses. I nosaltres, com sempre, els que les veiem passar.