Les violacions grupals que s’han produït a Badalona els últims mesos i que impliquen una vintena de menors d’edat investigats pels Mossos han posat al descobert altres realitats paral·leles, no necessàriament connectades, però que donen un context fonamental per entendre d’on pot venir tota aquesta violència, falta d’empatia i desinterès pel respecte als altres i per la vida. Al barri de Sant Roc s’apunta a un absentisme escolar del 40% dels alumnes. Gairebé la meitat dels estudiants no va a l’escola. Els motius deuen ser múltiples, tants com alumnes hi ha, però el problema té una envergadura que sorprèn que l’hàgim desconegut fins ara. La bretxa social i econòmica amb la mitjana del país és enorme. El problema és que intentem entendre el que passa al nostre entorn a les palpentes, perquè ningú hi aporta llum.

Preguntat per Planta baixa (TV3), el Departament d’Educació considera que les dades d’absentisme escolar no han de ser públiques per no estigmatitzar les poblacions on n’hi ha molt, i perquè tampoc és un problema d’Educació, sinó dels ajuntaments i els seus serveis socials... Així que deixa de ser un problema de tots, del conjunt de la societat, per ser una cosa aliena que aïlla encara més aquests nois que actuen salvatgement i, per descomptat, desprotegeix encara més les ja víctimes i les potencials. Les dades d’absentisme, a més, el Departament no les actualitza des del 2019, funcionen amb dades prepandèmiques, així que podem imaginar que la realitat és avui encara més complexa en molts barris i municipis. No es recullen des d’aleshores, no es faciliten als mitjans per no estigmatitzar i no sabem què es fa per revertir-ho, així que no tenim ni idea de si hi ha prou recursos (tot i que no és cap bogeria imaginar que no) i si l’estratègia és la millor. A les palpentes. Així és impossible entendre la realitat complexa de la nostra societat ni explicar-la amb el degut rigor i responsabilitat per fer-la entendre als altres, cosa que ens porta a la desesperació col·lectiva i a l’enquistament d’una realitat social greu i que hauria d’implicar-nos a tots. Ens falta honestedat, transparència i llum.