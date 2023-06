Si quan el 2007 li van proposar formar part de la candidatura de CiU a l’Ajuntament de Vic li haguessin dit que un dia seria presidenta del Parlament, no s’ho hauria cregut. Anna Erra era professora del Col·legi Sant Miquel i res no feia pensar que seria la futura alcaldessa de Vic, i encara molt menys presidenta de la cambra catalana.

Va fer el primer pas quan va acceptar formar part de la primera candidatura encapçalada per Josep Maria Vila d’Abadal. Eren els anys en què Convergència i Unió havien acordat que l’alcaldia de Vic l’ocuparia el candidat de la formació democratacristiana. Després dels primers alcaldes convergents, Ramon Montanyà i Pere Girbau, el democratacristià Jacint Codina va ocupar l’alcaldia durant 12 anys. Vila d’Abadal va ser alcalde durant dos mandats, del 2007 al 2015, i Anna Erra va formar part dels dos consistoris i es va fer càrrec de la regidoria d’Educació. Va ser un període amb molta arribada d’immigració i de gestió complicada.

El 2015 la futura alcaldessa de Vic pensava que el seu pas per la política municipal s’havia acabat, perquè ja hi havia dedicat vuit anys. Però els dirigents convergents, que pressionaven per desfer el pacte amb Unió i recuperar l’alcaldia per Convergència, van pensar en ella com a primera alcaldessa de la ciutat.

I ara que havia decidit posar punt final al seu pas per l’Ajuntament de Vic, s’ha vist impulsada a la presidència del Parlament. Segurament que els resultats que va obtenir en les eleccions a la direcció de JxCat, que va tenir més vots que Laura Borràs, hi tenen alguna cosa a veure. En tot cas, Anna Erra és una figura que genera consensos.