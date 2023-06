La lletra més bonica d'anglès és la 'y', perquè es pronuncia /uai/ (molt semblant a «guai!»); va precedida per la lletra més lletja que tenim, la 'x', que es pronuncia /ecs/.

Algú dirà que els catalans no saben si venen o van. Quan una persona surt de casa diu: "Ara vinc!" Però el cert és se'n va, oi?

Quan una catalana vol expressar l'afecte que té per un home és molt probable que se li adreci així: "Vine aquí, «tonto»". En canvi, quan a l'home li toca un reny, la dona és més propensa a dir-li: "Escolta, maco, ..."

L'auxiliar modal could té dos sentits ben diferents: condicional (I could do it if I had the money = Podria fer-ho si tingués els diners) i passat (I could do it when I was younger = Podia fer-ho quan era més jove). És curiós que, en català, és indiferent l'ús de la forma condicional o la forma de l'imperfet en la construcció Podria/Podia haver-ho fet.

També és curiós que els components dels verbs perdonar i forgive es corresponen —és a dir, per + donar correspon a for + give—, però el sentit literal d'aquests dos components no correspon al significat dels verbs; o sigui, ni per + donar ni for + give no signifiquen absoldre, exonerar, etc.