L’anècdota és coneguda: Oriol Junqueras i Marc Aloy es van trobar amb Anjo Valentí al mercat de la Font i el líder republicà va dir-los: «Vosaltres dos us heu d’entendre». Això va passar quan Esquerra estava a matadegolla amb Junts i en canvi s’entenia sovint amb els socialistes tant a Madrid com al Parlament. Però les urnes van parlar, Esquerra va patir una rebolcada, el president espanyol va decidir que tornéssim a votar, i de sobte el «seiem i parlem» fou substituït per la crida a la unitat sobiranista contra la dreta, que avança amb el BOE entre les dents. Si ara fos a fer, Junqueras tornaria a demanar al seu home a Manresa que s’entengués amb l’alcaldable del PSC? O clamaria en contra de qualsevol mena d’acord amb un «partit del 155»?

La política municipal té les seves pròpies dinàmiques i aquests dies la geografia catalana s’entreté amb tota mena de combinacions de pacte entre juntistes, socialistes i republicans. El «front democràtic» de Pere Aragonès passaria a Manresa per un acord entre ERC, Junts i Fem, però l’interès prioritari de Marc Aloy és assegurar-se quatre anys més d’un govern on pugui manar sense patir gaire. I sospita que Ramon Bacardit no és el company de viatge més idoni per a aquest objectiu. ¿Dos arquitectes al capdavant del pacte de govern, l’un com a alcalde constructor i l’altre com a responsable dels grans projectes de ciutat? «Dos galls en un galliner no canten bé», diu la dita.

Fa uns mesos, després d’una presentació de l’illa de vianants del Guimerà, vaig fer aquesta broma a Marc Aloy: «Segons com vagin les eleccions, podries ser alcalde amb Bacardit a Urbanisme, o ser ell l’alcalde amb tu a Urbanisme». Va respondre: «Estigues segur que no passarà cap de les dues coses». És veritat que la tinència d’alcaldia de «Presidència i projectes estratègics» no és Urbanisme; de fet, pot ser encara més important. Si troba prou receptivitat a cal socialista, Aloy ho tindrà fàcil per fer bona la seva profecia.