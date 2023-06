L’efecte «Top Gun» (terme de collita pròpia) es podria definir com un fenomen que serveix per contradir l’afirmació segons la qual tot el que és un èxit popular ha de ser directament considerat de segona categoria per allò de relacionar-ho amb un contingut simplista, de masses, bàsic, superficial. Quan es va estrenar, l’any 1986, la pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise es va convertir en un autèntic èxit –als Estats Units va recaptar prop de 180 milions de dòlars a les taquilles. Al cap de 36 anys (!), la seva continuació, «Top Gun: Maverick», va repetir i multiplicar per molt la bona acollida del públic, amb 718,5 milions de dòlars recaptats als Estats Units. Va ser la pel·lícula més taquillera de l’any i, per a molts espectadors, una manera de reconciliar-se amb el cinema del blockbuster. Amb unes escenes d’acció adrenalítiques i espectaculars, si hi ha alguna cosa que se li pot retreure és un fil argumental romàntic ficat amb calçador i totalment prescindible.

Recaptar milions d’euros a les taquilles i acumular milions de visualitzacions quan va fer el salt a les plataformes no hauria de ser sinònim de res negatiu, tot i que, per a segons qui, ho sigui. Extrapolant-ho al món de la gestió municipal, recorda la manera de fer d’alguns polítics i tècnics amb càrrec que es perden massa sovint en l’afany de bastir una ciutat de cineclub, de cicle de cinema coreà subtitulat, com si fer una ciutat entretinguda i de pel·lícula d’acció fos massa poc i no sumés prou en el seu currículum. Segurament si fessin una enquesta a la ciutadania de què vol per al seu municipi, la majoria coincidiria a demanar una ciutat neta, amb arbres que facin ombra (prescindint, si pot ser, dels plàtans pel tema de l’al·lèrgia), amb bancs de fusta que no cremin a l’estiu i no glacin a l’hivern; amb carrers ben asfaltats (és a dir, l’antítesi de trams com la calçada de baixada del Passeig entre la plaça del Doctor Selga i l’institut Lluís de Peguera, per posar només un exemple), amb voreres que no obliguin el vianant a caminar de perfil, amb vials ben il·luminats, amb aparcament, perquè, una cosa és la mobilitat ideal i, l’altra, la real. L’efecte «Top Gun» és això. És no menystenir el que demana la majoria justament perquè ho demana la majoria. És tenir molt en compte els arguments que, diumenge passat, van utilitzar una colla de ciutadans assenyats per explicar l’elevada abstenció a Manresa en les darreres eleccions. Anar al cineclub és fantàstic i seguir les pel·lícules en versió original, totalment recomanable. El plaer compartit per a molts de gaudir de «Top Gun», ho és tant o més.