El nombre d’atencions de Càritas de Solsona ha crescut durant el darrer any al voltant d’un 12%, quan allò que caldria esperar és que hi ha hagués un descens de l’activitat d’aquestes entitats socials que estan fent una tasca, una bona tasca, d’atenció a la pobresa. Aquest descens hipotètic de l’atenció hauria de reflectir el clima de bonança econòmic que indiquen les dades de creixement econòmic i d’ocupació, per exemple. En canvi, el que indica aquesta cronificació i accentuació de les necessitats és que aquests creixements no són suficients perquè es traslladin als treballadors. Hi ha més ocupació, ho diuen les xifres, però el sistema laboral inventa constantment fórmules per escanyar més els contractats, i no hi ha control sobre un encariment general dels productes bàsics per alimentar-se. La precarització laboral sumada al col·lectiu dels que no tenen feina és en la base d’aquest problema que ara es coneix a Solsona, però mostra la seva cara a moltes poblacions del nostre país. I encara hi haurem d’afegir que la recuperació de l’economia no va al mateix ritme a la Catalunya central que a l’entorn de la ciutat de Barcelona.