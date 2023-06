Ha plogut una mica i l’atabalament per la sequera sembla que hagi minvat (ja veurem el juliol i l’agost, quan recuperin embranzida les restriccions), i ara l’únic mal que ens amenaça és el resultat de les eleccions del 23 de juliol. Tot el que ens espera a partir d’aquella data, guanyi qui guanyi, fa posar els pèls de punta, escoltis qui escoltis. Segons els uns, la reculada serà tan i tan gran que no ens refarem mai més. Segons els altres, estem tan i tan malament que mai no deixarem d’estar-ne si no manen ells. Amb semblant argumentari que arriba de la banda espanyola, a casa nostra fem un debat tronat sobre la importància o no de participar en unes «eleccions espanyoles». Només cal llegir i escoltar el que es diu a favor o en contra d’anar a votar, el sentit del vot en clau independentista o el del peix al cove per comprovar el nivell de visceralitat que anima els defensors d’una o altra opció. Com que no és el primer dia que denuncio aquest comportament caïnita entre els partits, militants i seguidors de les formacions que es van comprometre a culminar el procés cap a la independència, avui només se m’acut expressar «admiració» i transmetre «ànims» a aquells que viuen de la política professional perquè els temps no són fàcils, ni la seva professió passa pels millors moments de reconeixement públic. De fet, més enllà de l’escenari local on aquests dies es fa política domesticada pels aparells centrals dels partits (pactem aquí si cediu allà), l’espectacle de la política de país és tan depriment que sobren certeses per fer net definitivament d’aquells polítics que van a la seva confiats que el sistema els donarà per viure molt bé, allunyats de la realitat que atabala els votants, justament. Arribar a final de mes no és un problema per als quadres dirigents i subordinats dels partits del règim del 78, perquè formen part de la nova classe social que s’esdevé de l’activitat relacionada amb l’Administració, l’alt funcionariat, els assessors, les concessionàries de serveis públics, etc. El poder polític es protegeix i legisla per al poder econòmic que el sustenta: les grans companyies energètiques publiquen beneficis rècords, les distribuïdores alimentàries anuncien guanys impúdics, i els bancs no s’avergonyeixen quan fan balanç dels beneficis acumulats en temps de crisi i la fi del món que ens anunciaven fa un any. Si a aquestes evidències d’una manera interessada de governar hi afegim la incapacitat de resoldre problemes estructurals o les renúncies a mantenir la reivindicació sobiranista, hi ha motius per donar un sentit positiu al vot del 23-J: treure’s la pinça del nas amb que votàvem fins ara, per por al que podia passar si «guanyaven els altres». Ja és hora que el vot tingui un valor real.