Permetin que en aquest article faci una cabriola i salti del pensament al futbol, dels llibres a les pilotes, del gust per la lectura al plaer de l’esport. Ens ha deixat als 64 anys Nuccio Ordine, un filòsof i escriptor italià que va assolir un cert ressò a casa nostra fa una dècada quan Quaderns Crema –i Acantilado en castellà– va publicar La utilitat de l’inútil, una gran joia de petit format que defensa i reivindica la importància de les humanitats en un Occident capitalista que tot ho mercantilitza i monetitza per sobre fins i tot del valor intrínsec de les persones. En un món on vals el que ets capaç de produir i se’t valora pels diners que tens, Ordine ens convida a agafar els clàssics i combatre l’estultícia dels qui van traient pes a l’estudi de la filosofia i la literatura, dels qui només pensen en els balanços comptables, dels qui no veuen homes i dones sinó números en cadascun de nosaltres.

La mercantilització de la vida també afecta l’esport. Hi ha qui opina que el mèrit del Manchester City és relatiu perquè té molts milions d’euros per gastar i un estat al darrere. Com si el Chelsea, el Liverpool, el PSG, el Madrid i el Barça fitxessin per quatre rals. Tots ells són els diferents caps de l’hidra del futbol turbocapitalista. Però a l’esport, com en la vida, també hi ha un component humanístic que s’ha de sortir a defensar. Hi ha un futbol del poble, un futbol modest, un futbol que encara creu en els valors. Un futbol, i un món de l’esport, que existeixen perquè arrelen en la condició humana, en la necessitat de transcendir-nos i de compartir. Nuccio Ordine ja descansa en pau i ens llega una lliçó de vida que no hem d’oblidar.