Ja som de nou enmig d’un període electoral. Acabem de cloure el d’àmbit municipal i ja estem a punt d’entrar en l’estatal. Fa massa temps que l’estructura estatal ho vol decidir tot. És un muntatge omnipresent, pitjor que el de l’època feudal, a l’edat mitjana. El control és exagerat, i sovint amb un garbuix de lleis i reglaments que no paren d’aplicar un estol de treballadors públics. Cada vegada hi ha una major voluntat d’entrar a fons a tot arreu, amb una inspecció exhaustiva sobre l’activitat econòmica privada, que és la que realment ho paga i ho aguanta tot. És materialment impossible, especialment per a les pimes, poder planificar a mitjà termini res, perquè les normatives no paren de créixer i els voltors administratius no fan atractiva, diguem-ho clar, l’emprenedoria. A més a més, determinats col·lectius no paren de demanar al «pare estat» més ajudes com si aquestes no sortissin dels contribuents, especialment dels petits, perquè els grans ja saben prou com se’n poden evadir. A banda que la indústria militar menja a part i mai és realment qüestionada per la major part de la ciutadania, i la seguim mantenint.

No, no estic dient pas que l’estat hagi de desaparèixer conceptualment, però l’estem engreixant exageradament sense una planificació correcta i consensuada. Ja planyo, doncs, els regidors electes que han d’entrar ara als nous consistoris municipals, perquè el marge d’actuació és realment minso. Ja hi ha al seu costat els servidors públics estatals a punt de posar pegues a qualsevol iniciativa que no segueixi fil per randa els protocols administratius establerts. A partir d’aquí, la majoria s’adapta i va fent la viu-viu. Es poden fer coses, naturalment, però el pressupost per fer-les, a la pràctica és percentualment força esquifit.

Dit això és obvi que hi ha, tanmateix, marge d’actuació per governar molt millor, encara que sigui amb aquestes cotilles superestructurals. Especialment si es té ganes de treballar, es tenen les idees clares i no es cau en el bonisme, denunciant i plantant cara a la ineficiència i l’absentisme i el «panxacontentisme» d’alguns funcionaris. Val a dir que bona part de la desafecció envers la classe política ve de veure aquest panorama. Per altra banda, tampoc cal amagar que una part dels problemes socials als quals hem de fer front són causats per macropolítiques interessades a afavorir determinats fluxos migratoris. Així, segons dades d’una entitat privada, Cens del Poble Català, el creixement demogràfic dels Països Catalans, entre 1950 i 1920, ha estat d’una mitjana del 146,6%, mentre el que de tot l’Estat espanyol és del 68,7% i el de la Unió Europea de només el 23,7%. Malgrat que aquí tenim un teixit productiu diversificat i força actiu, tampoc lliguem els gossos amb llonganisses. No trobeu, doncs, sospitosa aquesta gran desviació? No pretén diluir la nostra personalitat cultural?

En tot cas, en el fons, tot el model de participació és pura façana. N’hem de ser conscients. Lamentablement, com diu Alfons Durán-Pich al seu darrer llibre, Querido Paul. Conversaciones en el espacio cuántico (ed. Parcir): «En el món liberal conservador, que presumeix d’un pensament democràtic, el poder és el resultat de l’encreuament de quatre xarxes que ocupen espais socials diferents: la ideològica, l’econòmica, la militar i la política. Dir que la sobirania resideix al poble és una fal·làcia. És massa important per a distribuir-la». Just a la fusta!