El dia 20 d’abril passat vaig arribar tard d’un viatge professional i volia anar a veure el meu nebot que tocava al Voilà amb un combo de l’escola de música de Manresa.

En anar tan tard vaig estacionar al mig de la placeta que fa el carrer de Ferrer Vidal, al costat de la farmàcia Vintró, com jo mateix i tothom fa quan necessita quelcom d’aquest establiment.

No vaig pensar que al vespre tenim un servei de recollida d’escombraries i que el meu cotxe barrava el pas.

En sortir cap a les 23.00 - 23.30 vaig trobar la Guàrdia Urbana multant el meu vehicle amb tota la raó, i encara sort que es va poder anul·lar la grua que hauria de venir a retirar el meu vehicle.

L’agent 721 em va donar la denúncia, un paperet blanc, i un de verd, la denúncia a Trànsit.

Cap més comentari que el vehicle no deixava passar el camió de les escombraries i que sort de poder anul·lar la grua.

La denúncia de trànsit tenia un text pràcticament intel·ligible amb molta llum i totalment impossible de llegir a les 23.30 al carrer Ferrer Vidal.

En molt pocs dies vaig pagar els 200 euros de la denúncia de trànsit (100 euros per pagar de seguida). Res a dir. Qui la fa la paga.

Ahir em va arribar una multa de l’Ajuntament sobre el mateix i òbviament vaig pensar que era un error. No, no era un error. L’agent 721 m’havia multat per mal estacionament per l’Ajuntament i per portar l’adhesiu de CAT sobre la E en la meva matrícula pel canal de «trànsit».

El molt valent i professional agent 721 no em va informar de res.

El paperet blanc pel mal estacionament. El paperet de trànsit «pel seu morro».

Senyor agent 721: posi a Google «Resoluciones sobre tapar la E en las matrículas» i li sortiran una infinitat d’articles que es feien ressò de les sentències absolutòries sobre aquest «delicte» quan això es va aclarir, ara ja fa un parell o més d’anys.

I vostè ho sabia, estic segur.

No em sap greu l’import que he pagat injustament (hagués recorregut la multa amb total garantia d’èxit). Em sap greu tenir un servidor públic (no posaré a tots en el mateix sac) tan «professional i bona persona».

Espero que el responsable de la Guàrdia Urbana en prengui nota.