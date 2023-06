Manresa és més pobra perquè hi ha més pobres. L’afirmació no és tan elemental com sembla. La renda familiar de Manresa podria estar per sota de la mitjana catalana però ser molt igualitària per dins; llavors seria una ciutat pobra sense pobres. Però ara mateix s’estan venent pisos per més de tres-cents mil euros a la zona nord i s’ofereixen cofurnes insanes al nucli antic per una desena part. La diferència mostra la distància entre els extrems de l’escala de recursos econòmics familiars. Si la renda mitjana és baixa la causa cal cercar-la en una proporció elevada de rendes baixes. I una de les explicacions és que alguns barris de renda alta de la ciutat no es troben en el terme municipal que du el seu nom. Manresans benestants que paguen l’IBI a una altra ajuntament. Segons l’estadística, la renda bruta familiar per habitant de Manresa és un 93% de la catalana. La de Castellnou de Bages és del 103%. Per les seves fàbriques? No, per les seves urbanitzacions. La de Santpedor és del 105%. La de Sant Fruitós de Bages és del 106%. Pels polígons? No, per Pineda de Bages i les Brucardes, ja que no estem parlant d’aportació empresarial al PIB sinó de renda de les famílies empadronades. Si entenem la ciutat com una xarxa d’activitats residencials, laborals, socials, culturals, educatives, recreatives, esportives, etc., Pineda i les Brucardes formen part de la mateixa ciutat que el Kursaal, Bufalvent, la FUB o el Nou Congost. Però així com una part de les rendes altes busquen l’espai assequible de les urbanitzacions perifèriques, les més baixes es concentren en uns barris determinats de la ciutat densa, i especialment en aquells que han entrat en una dinàmica de degradació retroalimentada. Per molt que s’hi esforci, fer que tots els pobres deixin de ser-ho supera les capacitats de l’Ajuntament, i expulsar-los seria una proposta monstruosa, tot i que si un dia s’entra a fons a rehabilitar el nucli vell de cap a cap, la gentrificació serà inevitable. Ningú no va dir que fos senzill.