Pedro Sánchez ha vist el partit perdut i ha decidit llançar un triple de molt lluny. Calcula que, el 23-J, els votants aniran a les urnes tenint acumulades a les retines les imatges de dotzenes de regidors i consellers de Vox morrejant-se amb el PP i prenent possessió en una pila de governs locals i autonòmics, i confia que l’acumulació d’ultres a les teles i als diaris mobilitzarà qualsevol ciutadà que se situi un centímetre a l’esquerra del centre, com a reacció a tanta caspa. És possible. Però també és possible que tota aquesta onada de ronya generi una perplexitat paral·litzadora. Molt votant espanyol -a Catalunya és diferent- que havia donat per descomptat que la democràcia ja estava consolidada a Espanya té problemes per entendre què està passant i es pregunta amb un punt de neguit d’on surt tot aquest vot franquista; qui és tota aquesta gentada que detesta les feministes, l’avortament, els gais, els trans, els pobres, els immigrants, els intel·lectuals, els hippies, els esquerranosos, els alternatius i qualsevol animal, vegetal o mineral que s’entesti a parlar qualsevol cosa que no sigui l’espanyol.

La percepció de l’odi ambiental és mobilitzadora per a una part de la població, però causa desànim en una altra part, que se sent decebuda en constatar la distància que separa els que, fins fa poc, considerava compatriotes fraternalment units per uns mínims compartits. O sigui que amb un mes d’ultres en cinemascope no n’hi haurà prou. Per fer anar els centristes i els progressistes tous a les urnes caldrà fer-los enfadar una mica. Però amb compte, perquè un excés de cabreig polaritza, i a la llarga això també beneficia Vox. Caldrà afinar molt bé el cabreigòmetre.