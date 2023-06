Aquests darrers dies s’ha celebrat la festivitat del Corpus que, com en molts indrets del país, a les nostres comarques va associat a celebracions centenàries com les Enramades de Sallent o la Patum de Berga. Esdeveniments tradicionals amb un origen religiós, però que amb el temps han esdevingut festes populars que, més enllà de la seva arrel, són trets identitaris de la història i la cultura locals.

Com passa sovint amb les manifestacions tradicionals, el relleu generacional esdevé un handicap que en pot fer perillar la seva perdurabilitat i cal buscar fórmules perquè les noves generacions se les facin seves si se’n vol garantir la seva continuïtat. En el cas de la Patum, el potent llegat de la festa fa que formi part de l’ADN de la majoria de berguedans, des de petits fins a grans. De fet, la celebració ja té la seva rèplica en format infantil, un planter de futurs patumaires que no fan dubtar de la seva supervivència. Uns 170 nens i nenes, de 6 a 14 anys, van participar divendres passat als actes de la Patum Infantil on hi ha les mateixes comparses que a la dels grans, però a la seva mida. Els salts se sortegen perquè la festa sigui més oberta i participativa i tots els nens i nenes tenen l’oportunitat d’entrar a qualsevol comparsa. Per la participació i l’entusiasme queda clar que, en aquest cas, el futur està més que assegurat.

Salvant les diferències, tenen més dificultats per trobar relleu generacional altres festes com les Enramades de Sallent, una tradició d’arrels medievals que se celebra per la festivitat de Corpus amb l’engalanament dels carrers. La majoria d’enramadors ja són grans i costa que els joves s’hi impliquin. Aquest any, però, han fet un pas important amb la incorporació a la festa de les dues escoles del poble que han enramat, per primera vegada, els seus propis espais. Tant els organitzadors com els centres educatius participants han valorat positivament l’experiència, que els ha ajudat a crear comunitat entre els docents, les famílies, els infants i el poble i ha contribuït a enfortir l’arrelament i el sentiment de pertinença al municipi.

Això demostra que la clau està en buscar mecanisme per fer de les tradicions, més enllà de la festa, una eina de cohesió social. En una societat cada cop més individualista i digitalitzada, que ens allunya dels qui tenim a prop, el treball col·lectiu, cooperatiu i solidari que implica participar en manifestacions tradicionals com aquestes, on es fomenten les relacions humanes i el sentiment identitari, no només n’assegura la seva continuïtat, sinó que enforteix també els valors que porta implícits.