A mi també em fan emprenyar sovint els meus mitjans de referència, els que llegeixo o escolto normalment. M’emprenya que s’oblidin sovint que Europa i el món són molt grans i estiguin pendents tot el dia de què diuen a Madrid, em desespera l’habitual negativisme i n’estic fart que tot ho amaneixin amb litres i litres de frivolitat rosa, monàrquica o futbolística, tan previsible com reaccionària. I no obstant, penso que el panorama mediàtic català, és a dir els mitjans de comunicació que els catalans i catalanes tenim més a l’abast i que parlen de nosaltres, és un dels nostres fets diferencials més valuosos.

Avui, amb internet, tenim accés a pràcticament qualsevol diari, emissora o canal del planeta. L’univers mediàtic és global. Però això no vol dir que no existeixin ecosistemes locals o regionals. En primer lloc, perquè el quiosc, la TDT i la FM són encara per a moltíssima gent els canals habituals on anar a buscar informació. I, en segon lloc, perquè quan parlem del mapa mediàtic d’un lloc concret ens referim sobretot als mitjans que hi tenen la base (o una base) i que dediquen especial atenció i espai a les notícies, fenòmens i persones d’allà.

Mirant la tele convencional (no rigueu), posant les ràdios fàcilment sintonitzables i anant el quiosc a comprar el diari o una revista (pareu de riure!) l’oferta que tenim a Catalunya és clarament superior, en quantitat però sobretot en qualitat, a la d’Espanya i a la de molts altres països. Tenim fàcilment a l’abast tota la premsa amb seu central a Madrid més la que es fa a Catalunya i comptem amb una tropa d’opinadors, col·laboradors i tertulians àmplia i plural. És cert que des d’un punt de vista quantitatiu les opcions espanyoles (i espanyolistes) i de dretes són més que les catalanes i/o d’esquerres, però qualitativament l’oferta està prou ben repartida i el lector/oient/espectador té molt més per triar que a moltes altres zones de l’estat on el discurs més conservador i nacionalista (espanyol, naturalment) és abassegador i no té gairebé resposta ni alternativa.

I és precisament per això, per l’anomalia positiva que representa el pluralisme mediàtic català, que s’ha convertit en objectiu militar de l’espanyolisme més desacomplexat. Per això Vox parla de tancar la tele i la ràdio públiques catalanes i el PP diu als empresaris catalans afins que «el vostre problema és TV3». No s’atreviran!, direu. I no, no els tancaran d’un dia per l’altre, però hi ha moltes altres maneres de fer mal: legislant restrictivament en matèria de publicitat als mitjans públics, limitant el finançament ordinari, vetant l’accés a determinats continguts, interposant denúncies i querelles, tancant l’aixeta de les campanyes publicitàries oficials, sancionant amb qualsevol excusa, obligant a emetre una part en castellà, imposant òrgans de control...

Si algú creu que un govern PP-Vox significaria un daltabaix semblant al de 1939, s’equivoca; però si algú es pensa que no tindria conseqüències, i greus, també.