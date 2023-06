El cop d’accelerador que el govern de la Generalitat va donar en vigílies de les eleccions municipals per poder constituir en aquest cicle electoral la nova comarca del Lluçanès va imprimir una velocitat al procés que està tenint efectes col·laterals. Des del primer moment, va caldre conciliar els desitjos contradictoris dels pobles partidaris de formar la comarca i els partidaris de quedar-ne fora, desitjos expressats en referèndum. La Generalitat va semblar que havia trobat una solució salomònica en constituir la comarca però ajornar la constitució del seu Consell fins d’aquí a quatre anys, per tal que aquests quatre anys amb un organisme conjunt provisional fossin un procés d’assaig i maduració que convencés els escèptics, especialment els veïns de Sant Feliu Sasserra, que tenien una clàusula expressa que els garantia una porta de sortida d’aquí a quatre anys. Però no hi haurà ni assaig ni maduració. Els santfeliuencs han donat majoria absoluta als partidaris de continuar al Bages i exerciran la seva salvaguarda en 48 hores. Dilluns el Lluçanès tindrà 600 habitants menys. Estava previst, i ha passat. Si es donava per bo d’aquí a quatre anys, també ho és ara.