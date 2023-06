A vegades, a les famílies, o entre els grups d’amics, hi ha expressions que fan fortuna i, com aquell qui diu, queden per sempre. En un àpat de Nadal, un dels membres de la taula, en veure un dels regals, va exclamar: «És curiós», unes paraules que han quedat en el diccionari familiar per fer referència a aquells regals que un rep i sobre els quals tens una indiferència palpable sense que puguem dir, obertament, que ens desagrada, ni tampoc expressar cap tipus d’entusiasme. Aquest regals de la indiferència estan condemnats a dormir en un calaix uns quants anys, fins que en una embranzida d’aquelles que ens arriben de tant en tant, en fem neteja. Diria que en alguns pactes i acords ens troben en aquesta situació. Amb proposta d’expressar un «és curiós», indiferent a tot plegat, que pot tenir conseqüències respecte els protagonistes.

Fa quatre dies que hem viscut unes eleccions municipals, que ens situen en una combinatòria múltiple d’acords, segons de quina població tractem. A la Catalunya central, el mapa després de les jornada electoral va deixar un repartiment de victòries entre ERC i Junts, majoritàriament, amb el PSC en creixement. S’ha de tenir en compte, però, que en un partit crescut, el de l’abstenció, que per exemple a Manresa seria majoria absoluta. En aquesta formació sense capità hi ha els que no van mai a votar, els que aquell 28 de maig els va fer mandra, i dos tipus més, com a mínim: els independentistes que han dit que ja en tenen prou de discussions entre els partits (aquests defensen poder viure en un país que no depengui d’uns altres i entenen que l’única manera de ser majoritaris és que les formacions estiguin unides en l’independentisme) i els que diuen «és curiós», veure com aquells que un dia van ser enemics, ara pactin a tort i a dret. Les formacions independentistes de l’espai central (CUP, a banda) haurien de veure que en aquests moments el seu valor de marca no va gaire més enllà de la paraula independència i que entre els seus votants hi ha, encara, una alta quantitat de paperetes que s’introdueixen a l’urna amb una única esperança.

Em poden contradir grans teòrics, però en ciutats prou grans, on la distància entre el polític i l’elector fa que els segons només tinguin una imatge borrosa dels primers, diria que no l’erro. I sí que sento veus que diuen «és curiós», que no ho vegin, i que malgrat el cant a l’acord (post mortem) del president Aragonès, encara s’insisteixi en determinats matrimonis polítics. És curiós. Sense entusiasme.