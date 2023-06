Primer divendres de juny: Dia Mundial del Dònut. Quinze de novembre: Dia Internacional de la Nevera Neta. El cas és que juntament amb aquests dies que ens fan riure, n’hi tenim altres de ben seriosos que ens ajuden a prendre consciència de problemàtiques ben actuals. I demà, quinze de juny és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a la Gent Gran. És per això que la regidoria d’Acció i Inclusió Social i la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa conjuntament amb l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages hem organitzat la «II Jornada per a la prevenció dels maltractaments a les persones grans». La benvinguda serà a càrrec de la regidora de gent gran en funcions. Serà el meu últim acte perquè divendres els actuals regidors cessem del càrrec. He estat regidora delegada d’Infància, Joventut i Gent Gran i tot m’ha agradat molt i de tot he après. Però el que m’ha agradat més ha estat ser regidora de gent gran. Segurament és perquè la meva feina de professora de música, tant a primària com a secundària, m’ha permès estar en contacte permanent amb alumnat d’aquestes edats i les problemàtiques i els reptes de la regidoria no m’han vingut tan de nou. En canvi, pel que fa a la gent gran, he descobert tot un món. I n’estic infinitament agraïda. Solitud no volguda, residències, assistència domiciliària i edatisme han estat alguns dels temes que hem tingut a sobre la taula. M’ha agradat llegir la documentació que ens envien sistemàticament des de les xarxes de Ciutats Amigues de la gent gran o els últims estudis sobre la solitud no volguda. I també m’ha enriquit escoltar els ponents que, al llarg d’aquests quatre anys de mandat, ens han vingut a oferir xerrades sobre temes relacionats amb el repte de fer-se gran. Hem procurat portar experts de temes ben diversos que ens ajudessin a enfocar adequadament les nostres polítiques. Demà mateix, la ponència inaugural anirà a càrrec de la psicòloga i investigadora social Regina Martínez que ens parlarà de «Societats longeves, soledats plurals». I després, tindrem una taula de bones pràctiques sobre «Envelliment i diversitat sexual» a càrrec de la Fundació Enllaç, «L’envelliment en femení» a càrrec del Consell Municipal de la Dona de Manresa i «Habitatge cooperatiu per a persones grans» a càrrec de Jaume Elías soci de la cooperativa Sostre Cívic i membre de Can 70. I per acabar la jornada, abans dels parlaments de la regidora d’inclusió i la consellera comarcal, hi haurà una xerrada sobre «La salut mental en l’abordatge de casos de maltractaments a persones grans» a càrrec de la psicogerontòloga Glòria Fité. La jornada començarà a les nou del matí a l’Auditori de la Plana de l’Om i es clourà a quarts d’una, i l’entrada és gratuïta. Escric la meva última columna sent, encara, regidora. Dilluns que ve tornaré a entrar després de quatre cursos a l’aula de música. Retrobaré profes, alumnes i el magnífic piano que m’ha fet costat durant tants i tants anys. Em fa il·lusió. Es tanca una porta. Se n’obre una altra.