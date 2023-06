Cada matí, un bon amic m’envia una fotografia i em diu bon dia (a mi i a molts d’altres). Sempre que pot, la fotografia és una imatge fresca. És dels que fa la feina d’hora ben d’hora. Li agrada posar la màquina a disposició de les últimes hores de lluna i les primeres de sol. Avui, a la imatge, entre boires sobre Puig-reig, hi apareixia un llaç groc, que aportava un petit punt de color sobre una mar de grisos que difuminaven el paisatge. Val a dir que el llaç, de temps que fa que no es renova, es va recargolant, corsecant, com si s’esllanguís en una evolució que tot indica que podria ser definitiva.

La Generalitat valenciana ha formalitzat el primer d’aquests grans acords del PP que provoquen un gir definitiu cap a la radicalitat. És el monstre del passat que mostra la seva nova faç, és la por que va voler descriure Pedro Sánchez en el moment de convocar eleccions i Pere Aragonès quan va sortir al Palau de la Generalitat per reclamar que davant «l’hora difícil» que s’albirava calia construir un front comú. Res, la idea va ser un castell de focs que es va apagar abans que els fuets esclatessin. El PP i Vox han pactat per governar el País Valencià, amb un full d’una cinquantena de punts on la major incidència es fa en perseguir l’ús del català, allà on sigui. En un país com Espanya, el partit de la dreta i el de més a la dreta, posen com a representant de Cultura de la Generalitat valenciana, un extorero, Vicente Barrera. Les dades biogràfiques d’aquest Barrera se centren en dir que és fill de torero, que els bous l’han enganxat deu vegades, i que porta 13 cremalleres al cos per cosir ferides i intervencions quirúrgiques. És la imatge grisa del dia. Busco el punt de color, de llibertat i democràcia, que de moment no trobo. (A València!).